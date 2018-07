Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat die Arbeitsmarktreformen des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) als mögliches Vorbild für Reformen im eigenen Land bezeichnet - zugleich aber auf mehr Zeit bei der Umsetzung gepocht. Schröders Reformen seien eine "gute Referenz", auch wenn sie "nicht unbedingt in allen Dimensionen übertragbar" seien, sagte Hollande am Donnerstag bei seiner halbjährlichen Pressekonferenz im Elysée-Palast in Paris.

