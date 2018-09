Düsseldorf (AFP) Die Polizei geht seit Donnerstag mit bundesweiten Kontrollen gegen Temposünder auf den Straßen vor. Um sechs Uhr am Donnerstagmorgen begann der zweite deutschlandweite Blitzmarathon, wie das nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf mitteilte. Im Zuge der 24-stündigen Kontrollaktion messen bis zum Freitagmorgen mehr als 13.000 Polizisten an fast 7500 Kontrollstellen die Geschwindigkeit von Autofahrern. In vielen Bundesländern beteiligen sich zusätzlich Mitarbeiter der Kommunen an der Aktion, die unter dem Motto steht "Respekt vor Leben - Ich bin dabei".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.