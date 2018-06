Freetown (AFP) Angesichts der dramatischen Lage durch die Ebola-Epidemie will die Regierung in Sierra Leone der Krankheit nun mit einer dreitägigen landesweiten Ausgangssperre entgegenwirken. Fachpersonal werde von Freitag an von Tür zu Tür gehen, um nach möglichen verborgenen Ebola-Patienten zu suchen, kündigte die Regierung an. Deutschland gab derweil bekannt, die Hilfen für Westafrika um fünf Millionen Euro aufzustocken.

