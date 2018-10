Brüssel (AFP) Der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen hat sich dafür ausgesprochen, Schottland im Falle eines Votums für die Unabhängigkeit eine übergangslose EU-Mitgliedschaft zu ermöglichen. "Schottland hat ja nun alle Bedingungen erfüllt, in der EU zu sein, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Land vor die Tür setzt, wenn es denn 2016 tatsächlich unabhängig ist", sagte Leinen, der Mitglied des Verfassungsausschusses im EU-Parlament ist, am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Ich meine, es ist möglich, parallel Verhandlungen zu führen für die Beibehaltung der Mitgliedschaft in der EU."

