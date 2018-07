Berlin (AFP) Der Online-Modehändler Zalando hat den Startschuss für seinen mit Spannung erwarteten Börsengang gegeben. Seit diesem Donnerstag werden privaten Anlegern in Deutschland und Luxemburg die Aktien zu einem Preis von 18 bis 22,50 Euro angeboten, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Insgesamt wolle das Unternehmen zwischen 507 und 633 Millionen Euro einnehmen. Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse soll demnach offiziell am 1. Oktober beginnen.

