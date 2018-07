Berlin (AFP) Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dieter Graumann, hat den für Freitag geplanten bundesweiten Aktionstag von Muslimen gegen "Hass und Unrecht" begrüßt. "Es ist gut, dass sich die muslimischen Verbände gegen den Terrorismus fanatischer Islamisten zur Wehr setzen wollen", erklärte Graumann am Donnerstag. Er wird am Freitag auch eine Moschee in Frankfurt am Main besuchen. Es sei ihm "sehr wichtig und eine persönliche Herzenssache", ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

