Helsinki (AFP) Die Grünenpartei in Finnland will aus Protest gegen den Bau eines neuen Atomkraftwerks die Regierungskoalition verlassen. "Ich bin betrübt und enttäuscht", sagte der Parteichef und Umweltminister Ville Niinistö am Donnerstag in Helsinki. Er werde deshalb seiner Partei am Samstag den Austritt aus der Regierung empfehlen. Angesichts der harschen Kritik der Grünen an dem Akw-Projekt gilt ein entsprechender Parteibeschluss als Formsache.

