Paris (AFP) Erstmals seit Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika ist eine infizierte Französin in ihrem Heimatland zur Behandlung erwartet worden. Die Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen sollte im Militärkrankenhaus Bégin in Saint-Mandé im Großraum Paris unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen behandelt werden, wie die französische Armee am Donnerstag mitteilte. Die Frau befand sich zunächst noch in Liberia.

