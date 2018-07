Paris (AFP) Im Kampf gegen die Ausreise von Islamisten nach Syrien und in den Irak hat die französische Nationalversammlung für ein neues Anti-Dschihadisten-Gesetz gestimmt. Der Entwurf für ein Gesetz zum "Kampf gegen den Terrorismus" erhielt am Donnerstag eine breite Mehrheit, lediglich die Grünen enthielten sich. Über den Gesetzestext wurde im Eilverfahren beraten, er kommt Mitte Oktober in den Senat.

