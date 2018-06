Lamalou-les-Bains (AFP) Die tödliche Sturzflut kam für die Camper völlig überraschend: Nach heftigen Gewittern hat in Südfrankreich ein Fluss einen Campingplatz überschwemmt und mindestens vier Menschen in den Tod gerissen. Zwei weitere Menschen wurden am Donnerstag nach Behördenangaben noch vermisst, nachdem eine mehr als zwei Meter hohe Flutwelle in der Nacht den Zeltplatz in der Gemeinde Lamalou-les-Bains verwüstet hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.