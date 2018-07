Rom (SID) - Bayern Münchens Champions-League-Gruppengegner AS Rom muss rund einen Monat auf Nationalverteidiger Davide Astori verzichten. Wie der italienische Fußball-Vizemeister am Donnerstag bekanntgab, zog sich der 27-Jährige beim Gruppenauftakt gegen den russischen Spitzenklub ZSKA Moskau (5:1) eine Verletzung des Innenbandes im rechten Knie zu. Astoris Einsatz im Duell mit dem FC Bayern am 21. Oktober (20.45 Uhr/Sky) ist damit fraglich.