Zürich (SID) - Fußball-Weltmeister Deutschland hat seine Führung in der Weltrangliste des Weltverbandes FIFA minimal ausgebaut. Mit 1765 Punkten führt die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nun mit 134 Zählern Vorsprung auf vor Vize-Weltmeister Argentinien (1631) und hat damit trotz der 2:4-Niederlage in der Final-Neuauflage beim Testspiel Anfang des Monats ein zwei Zähler größeres Polster auf die Albiceleste als im Ranking des vergangnen Monats.

Punkte sammelte Deutschland durch das 2:1 in der WM-Qualifikation gegen Schottland. Neuer erster Verfolger der Finalisten von Rio de Janeiro ist Kolumbien (1488), das den WM-Dritten Niederlande (1456) hinter sich ließ. Das Oranje-Team hatte jüngst in der EM-Qualifikation eine 1:2-Niederlage in Tschechien kassiert. WM-Viertelfinalist Kolumbien egalisiert mit dem dritten Rang seine bislang beste Platzierung aus dem Sommer 2013.

Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste vom September 2014: 1. Deutschland (1765), 2. Argentinien (1631), 3. Kolumbien (1488), 4. Niederlande (1456), 5. Belgien (1444), 6. Brasilien (1291), 7. Uruguay (1243), 8. Spanien (1228, 9. Frankreich (1202), 10. Schweiz (1175).