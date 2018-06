London (dpa) - Felix Magath ist seinen Job als Fußball-Trainer des englischen Zweitligisten FC Fulham nach nur sieben Monaten schon wieder los.

"Ich bin enttäuscht und überrascht, denn ich bin sicher, dass ich den Niedergang des Vereins mit einer drastischen Neubildung eines jungen Teams gestoppt habe. Auch wenn die ersten Ergebnisse das nicht gezeigt haben", sagte Magath nach seiner Beurlaubung.

"Es ist ein bedauerlicher, aber notwendiger Schritt. Ich fühle, dass es die richtige Entscheidung für Fulham ist - für heute, aber auch für morgen", erklärte Club-Boss Shahid Khan, der Fulham im Sommer 2013 gekauft hat. Der Milliardär aus den USA wolle sich sofort auf die Suche nach einem neuen Coach machen und versprach den Fans zudem eine bessere Zukunft. Nachfolger des 61 Jahre alten Deutschen wird nun interimsmäßig Fulhams U21-Coach und früherer Waliser Nationalspieler Kit Symons.

Nach sieben Spielen ohne Sieg war die Trennung von Magath beinahe unausweichlich gewesen, obwohl die Mannschaft unter dem deutschen Coach spielerisch zuletzt Fortschritte gemacht hatte. Dennoch: Mit nur einem einzigen Zähler rangiert der Premier-League-Absteiger am Tabellenende. Die Tordifferenz: 6:18.

Am Mittwoch drehten die Whites bei Tabellenführer Nottingham Forest zunächst einen 0:2-Rückstand in ein 3:2, wurden am Ende aber doch mit 5:3 bezwungen - danach dann kam es zur Trennung. Gegenüber dem Club-Eigentümer Shahid Khan und den Fulham-Fans, von denen einige schon am dritten Spieltag im Craven Cottage mit "Felix-raus-Rufen" seinen Abschied gefordert hatten, könne er sich mit gutem Gewissen verabschieden - auch da er im Verein für einen solchen Umschwung nie die notwendige Unterstützung gefunden habe, meinte Magath.

Nach Trainerstationen in Hamburg, Nürnberg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München, Schalke und Wolfsburg war Magath im Februar nach London gekommen, um Fulham vor dem Abstieg aus dem Oberhaus zu retten. Das war ihm nicht gelungen. Dennoch setzte Khan auf den früheren Meistertrainer aus der Bundesliga.

Vor dieser Saison trennte sich der Coach von einigen älteren Spielern und gab gleich acht Akteuren aus der Jugend-Akademie eine Chance. Auf Patrick Roberts beispielsweise hat mittlerweile auch der FC Liverpool ein Auge geworfen.

Insgesamt kamen 14 neue Spieler - die meisten ablösefrei. Zuletzt verpflichtete der Club Keeper Gabor Kiraly von 1860 München - wohl eher eine Notlösung als ein Wunschspieler des Coachs. Einzig für Ross McCormack von Leeds United - zuletzt Torschützenkönig der Liga gab Fulham sehr viel Geld aus. Der Stürmer wechselte für die Zweitliga-Rekord-Summe von elf Millionen Pfund an die Themse. Magath soll in diese Verhandlungen allerdings nicht involviert gewesen sein.

Saisonübergreifend steht für Magath, der mit Bayern und Wolfsburg den deutschen Meistertitel gewann, auf der Insel nun die Bilanz von vier Siegen, vier Unentschieden und zwölf Niederlagen aus 20 Spielen zu Buche.

