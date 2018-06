Edinburgh (AFP) Anhänger von Unabhängigkeitsbewegungen aus aller Welt haben sich anlässlich des historischen Referendums in Schottland zu einer Solidaritätsbekundung in Edinburgh versammelt. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten sich am Donnerstag allein 29 europäische Unabhängigkeitsbewegungen aus Regionen wie Katalonien und Korsika solidarisch mit den schottischen Befürwortern einer Abspaltung von Großbritannien. In der Hauptstadt Edinburgh unterzeichneten sie einen Appell für "Selbstbestimmung und die Anerkennung des Rechtes staatenloser Nationen, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.