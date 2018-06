Edinburgh (AFP) "Soll Schottland ein unabhängiger Staat werden?": Mit ihrer Antwort auf diese Frage haben die Schotten am Donnerstag in einem Referendum darüber entschieden, ob sie sich nach mehr als 300 Jahren von Großbritannien abspalten wollen. Knapp 4,3 Millionen Landesbewohner durften an der historischen Volksabstimmung teilnehmen, deren Ergebnis europaweit mit Spannung erwartet wurde. Letzten Umfragen zufolge lagen die Unabhängigkeitsgegner knapp vorne.

