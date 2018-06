Conakry (AFP) Nach Angriffen Einheimischer auf Vertreter einer Ebola-Aufklärungskampagne im westafrikanischen Guinea gelten noch mindestens fünf Menschen als vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verschleppten Bewohner des Dorfes Womé nahe der Stadt N'zérékoré zwei örtliche Gesundheitsvertreter und drei Journalisten, als es am Dienstag zu Protesten gegen die Mitglieder der Kampagne kam. Aus Krankenhauskreisen in N'zérékoré verlautete, einige der Verschleppten seien tot. Diese Informationen konnten offiziell jedoch nicht bestätigt werden. Nach Angaben eines Sicherheitsbeamten wurde der Zugang zum Dorf von den Bewohnern abgeriegelt.

