New York (AFP) Im Streit über das Atomprogramm Teherans hat Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif den USA vorgeworfen, "besessen" von Sanktionen zu sein. "Wir sind entschlossen, diesen Streit beizulegen", sagte Sarif am Mittwoch dem Rat für Außenbeziehungen, einer US-Denkfabrik. "Sanktionen sind zu einem Selbstzweck geworden", kritisierte Sarif. Um zu einer Einigung zu kommen, müsse Washington die Strafmaßnahmen gegen Teheran aufheben. Der US-Kongress sperre sich aber gegen ein Abkommen, "weil er die Sanktionen aufrechterhalten will", sagte der iranische Chefdiplomat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.