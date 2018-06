Portorož (AFP) Japan will in diesem Winter Schiffe in die Antarktis schicken, dabei aber keine Wale jagen. Die japanischen Schiffe würden den nicht-tödlichen Teil des aktuellen japanischen Forschungsprogramms ausführen, sagte der Sprecher der japanischen Delegation, Glenn Inwood, am Mittwoch beim Treffen der Internationalen Walfangkommission (IWC) im slowenischen Portoroz. Tokio hatte nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs zur japanischen Walfangpraxis erklärt, in diesem Jahr ganz auf eine Expedition in die Antarktis zu verzichten.

