Washington (dpa) - Die USA haben die französische Beteiligung an den amerikanischen Luftangriffen gegen die Terrormiliz IS im Irak begrüßt. Das sei ein wichtiger Beitrag zu den Bemühungen der wachsenden internationalen Koalition im Kampf gegen den IS", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest, n Washington. "Wir freuen uns darauf, uns in den kommenden eng mit unseren französischen Partnern abzustimmen." Earnest machte keine Angaben darüber, ob sich weitere Partner an den Luftangriffen beteiligen werden.

