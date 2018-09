Valletta (AFP) Trotz der Bitte um medizinische Hilfe hat ein Handelsschiff mit einem möglicherweise an Ebola erkrankten Passagier nicht die Hoheitsgewässer von Malta durchqueren dürfen. Es sei "moralisch und rechtlich richtig" gewesen, dem in Hongkong registrierten Schiff am Mittwochabend die Durchfahrt zu verweigern, sagte der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat am Donnerstag. Der Kapitän des Schiffes, das im westafrikanischen Guinea ausgelaufen war, hatte um Hilfe für einen erkrankten philippinischen Passagier gebeten. Insgesamt waren 21 Menschen an Bord des Schiffes, das auf dem Weg in die Ukraine war.

