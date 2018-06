Singapur (dpa) - Dieses verflixte siebte Jahr. Sechs volle Formel-1-Weltmeisterschaften bestritt Sebastian Vettel bislang. In jedem Jahr gelang dem Heppenheimer mindestens ein Sieg. 2014 droht der viermalige Formel-1-Weltmeister zum ersten Mal in seiner Karriere leer auszugehen.

Im Moment bleiben dem 27-Jährigen in seinem Red Bull nur die Erinnerungen an bessere Zeiten. So wie an die drei Siege in Serie beim Nachtrennen von Singapur. 2010 hatte Vettel zudem den zweiten Rang bei dem Flutlicht-Spektakel erreicht. 2014 ist der Dominator der vergangenen Jahre im WM-Kampf nur Statist.

Neun Siege nacheinander fuhr Vettel nach der Sommerpause im vergangenen Jahr ein. In dieser Saison schaffte es der Hesse nach den Ferien nicht mal mehr aufs Podest. Die Siege Nummer 40 und vor allem 41, mit dem Vettel mit Formel-1-Ikone Ayrton Senna in der ewigen Gewinnerliste gleichziehen würde, wollen einfach nicht gelingen. Allein am suboptimal funktionierenden Auto mit dem zu schwachen Renault-Antrieb kann es aber auch nicht liegen: Teamkollege Daniel Ricciardo fuhr in seiner ersten Saison an der Seite des Deutschen gleich drei Siege ein. Vettel hingegen schaffte es in Malaysia und Kanada lediglich bis auf den dritten Rang; im WM-Klassement ist Vettel Sechster mit 106 Punkten.

