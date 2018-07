Mendig (dpa) - Die Neuauflage des traditionsreichen Musikfestivals "Rock am Ring" wird im Eifelstädtchen Mendig über die Bühne gehen. Das kündigte Konzertveranstalter Marek Lieberberg heute an. Als Festivalgelände ist vom 5. bis 7. Juni 2015 der dortige Flugplatz vorgesehen. Das Musikspektakel wurde bis 2014 am nur rund 30 Kilometer entfernten Nürburgring veranstaltet. Lieberberg hatte sich mit dem neuen Besitzer der Rennstrecke nicht auf eine Zusammenarbeit einigen können.

