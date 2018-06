Kiew (AFP) Rund 4000 auf der annektierten Krim stationierten russischen Soldaten sind nach Angaben aus Kiew an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen worden. "Nach unseren Informationen wurden fast alle russischen Militäreinheiten, die im Norden der besetzten Krim stationiert waren (...), mit ihrer kompletten Ausrüstung und Munition an der administrativen Grenze zusammengezogen", erklärte der ukrainische Armeesprecher Andrej Lyssenko am Donnerstag. Russland hatte die Schwarzmeerhalbinsel im März offiziell seinem Staatsgebiet einverleibt.

