Brünn (SID) - Die deutschen Baseballer haben zum Auftakt der Finalrunde der Europameisterschaft eine Niederlage kassiert. Gegen Rekord-Europameister Niederlande unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Greg Frady in der Runde der besten Sechs im tschechischen Brünn mit 4:10.

In der Finalrunde hat das DBV-Team damit eine Bilanz von 0:3, da die Vorrundenniederlagen gegen Frankreich und Italien mitgenommen wurden. Die Siege gegen die nicht für die Finalrunde qualifizierten Teams aus Schweden, Belgien und Großbritannien flossen nicht in die Wertung ein. Der nächste Gegner Deutschlands ist am Freitagnachmittag (15.30 Uhr) Spanien.

Neben der deutschen Auswahl schafften auch Titelverteidiger Italien, Frankreich, Spanien und Tschechien den Sprung nach Brünn. Die ersten beiden Mannschaften der Finalrunde treffen im Finale am Sonntag (15.00 Uhr) aufeinander.