Deep Creek (SID) - Alle deutschen Starter haben sich zum Auftakt der Kanu-Slalom-Weltmeisterschaften für das Halbfinale qualifiziert. In Deep Creek im US-Bundesstaat Maryland fuhr Franz Anton im Canadier-Einer auf die Plätze zwei und drei, Jan Benzien (beide Leipzig) beendete die Qualifikationsläufe auf den Rängen fünf und vier, und der nachnominierte Junioren-Weltmeister Florian Breuer (Augsburg) belegte die Plätze 16 und 29. Der Olympia-Zweite Sideris Tasiadis hatte seinen Start aus persönlichen Gründen abgesagt.

"Der Einstieg in die WM ist mir sehr gut gelungen", sagte Anton: "Ich wollte im zweiten Lauf auf jeden Fall noch einmal Null fahren, das hab ich geschafft, die Linie habe ich dabei an ein paar Stellen ein bisschen verpasst. Die Zeit war aber dann wieder die gleiche, also ist das ok."

Im Kajak-Einer stehen ebenfalls alle drei deutschen Starter im Halbfinale. Gesamtweltcup-Sieger Sebastian Schubert (Hamm) qualifizierte sich als Siebter und 14., Fabian Dörfler wurde zunächst 57. und steigerte sich im zweiten Lauf auf den vierten Platz. Alexander Grimm (beide Augsburg) landete auf den Rängen zwölf und 26.

Im Canadier-Einer der Frauen ging keine deutsche DKV-Athletin an den Start. Rund 300 Sportler aus 43 Nationen kämpfen bei den Welttitelkämpfen im Adventure Sports Center International um die Medaillen. Die Entscheidungen in Einzel- und Teamwettbewerben fallen am Samstag und Sonntag.