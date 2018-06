Beirut (AFP) In Syrien haben Kämpfer der Dschihadisten-Gruppierung Islamischer Staat (IS) nach Angaben von Aktivisten in von Kurden bewohnten Gebieten eine groß angelegte Offensive begonnen. Binnen 24 Stunden hätten die IS-Kämpfer 21 Dörfer rund um die Kurden-Stadt Ain al-Arab erobert, sagte am Donnerstag der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman. Etwa tausend kurdische Kämpfer seien durch die Zangenbewegung der Extremisten nahe der Grenze zur Türkei umzingelt worden.

