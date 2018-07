Beirut (AFP) Die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat am Donnerstag ein Video mit einem gefangengenommenen britischen Journalisten veröffentlicht. In dem auf dem Online-Portal YouTube gezeigten Video kündigt der in einen orangenen Overall gekleidete Journalist John Cantlie im Stil eines Nachrichtenberichts an, er werde in einer Reihe von Programmen die "Wahrheit über Aufbau und Ziele" der Dschihadistengruppe enthüllen.

