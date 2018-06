Sydney (AFP) Ein Mitglied der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) hat nach Angaben der australischen Regierung inszenierte "Tötungen" in dem Land angeordnet. Premierminister Tony Abbott sagte am Donnerstag, ein Australier, der sich der Gruppe angeschlossen habe, habe derlei Anweisungen an Unterstützer vor Ort gegeben. "Hier geht es nicht um einen Verdacht, sondern um ein Vorhaben", sagte Abbott. Deshalb hätten Polizei und Sicherheitsdienste gehandelt.

