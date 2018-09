Montevideo (AFP) Die britische Schauspielerin und UN-Botschafterin für Frauenrechte, Emma Watson, hat am Mittwoch (Ortszeit) das Parlament von Uruguay besucht. "Ich bin stolz, hier zu sein, während die Beteiligung von Frauen eine Priorität in diesem Land wird", sagte die 24-Jährige in der Hauptstadt Montevideo. Begleitet von hundert überwiegend weiblichen Fans übergab Watson eine Petition mit 5500 Unterschriften für die Einführung einer verbindlichen Frauenquote im Parlament.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.