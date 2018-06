New York (AFP) Country-Star Jason Isbell hat bei den Americana Music Awards gleich mehrere Preise abgeräumt. Der Sänger und Gitarrist wurde bei der Preisverleihung am Mittwoch in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee zum Künstler des Jahres gekürt. Seine Platte "Southeastern" wurde als Album des Jahres ausgezeichnet. Damit setzte sich Isbell unter anderem gegen Roseanne Cash durch, die Tochter von Country-Legende Johnny Cash.

