Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry hat Syriens Machthaber Baschar al-Assad den Einsatz von Chlorgas im Bürgerkrieg vorgeworfen. "Wir glauben, dass es dafür Beweise gibt", sagte Kerry bei einer Kongressanhörung am Donnerstag in Washington. Assad verstoße damit gegen die internationale Vereinbarung zur Zerstörung des syrischen Chemiewaffenarsenals. Ermittler der Organisation zum Verbot Chemischer Waffen (OPCW) waren diesen Monat zu dem Schluss gekommen, dass Anfang des Jahres in Dörfern in Nordsyrien Chlorgas "systematisch und wiederholt als Kriegswaffe" eingesetzt worden sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.