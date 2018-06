Washington (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Vereinigten Staaten in einer Rede vor dem US-Kongress um Schutz vor der militärischen Bedrohung aus Russland gebeten. Die USA müssten seinem Land einen "besonderen Sicherheits- und Verteidigungsstatus" gewähren und damit stärker an die NATO heranführen, sagte Poroschenko am Donnerstag bei einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus in Washington. Außerdem bat er um eine Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte: "Angesichts der heutigen Situation muss sich Ukraines Demokratie auf eine starke Armee verlassen können."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.