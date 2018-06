Washington (AFP) Das US-Repräsentantenhaus hat für die Freigabe der von Präsident Barack Obama geforderten Finanzmittel für die Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika gestimmt. Die 88 Millionen Dollar (68 Millionen Euro) sind Teil eines Haushaltsgesetzes, das die Kongresskammer am Mittwoch mit 319 zu 108 Stimmen verabschiedete. Die Zustimmung des Senats steht noch aus und könnte am Donnerstag erfolgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.