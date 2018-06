Edinburgh (dpa) - Die Schotten haben über die Unabhängigkeit von Großbritannien abgestimmt: Die Wahllokale sind zu. Ergebnisse soll es erst am frühen Morgen geben. Dann wird bekannt, ob Schottland ein Teil des Vereinigten Königreichs bleibt oder unabhängig wird. Von einigen abgelegenen Orten müssen die Urnen aufwendig per Schiff oder Hubschrauber zur Auszählung gebracht werden. Von den 4,4 Millionen Wahlberechtigten hatten sich 97 Prozent in die Wahlregister eintragen lassen, die Wahlbeteiligung könnte historisch hoch ausfallen.

