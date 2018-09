Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach anfänglicher Schottland-Euphorie seinen Tagesgewinn praktisch komplett abgegeben. Die klare schottische Mehrheit für einen Verbleib bei Großbritannien hatte den deutschen Leitindex am Vormittag bis auf 9891 Punkte nach oben getrieben. Per Handelsschluss trat der Dax mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 9799,26 Punkte jedoch auf der Stelle. Der Kurs des Euro fiel auf 1,2838 US-Dollar.

