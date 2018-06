Tokio (AFP) Kurz vor der Ladenöffnung in Deutschland haben sich in Australien und Japan die ersten Apple-Fans die neuen Modelle des iPhone gesichert. In Sydney waren sie am Freitag die ersten Käufer weltweit, die das Smartphone in Händen hielten. Jin Sik Kim etwa war extra aus Südkorea angereist und hatte Tage vor dem Apple-Geschäft in der australischen Metropole campiert. Er kaufte gleich beide neuen Modelle.

