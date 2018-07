Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Koordinationsrats der Muslime (KRM), Ali Kizilkaya, hat Vorwürfe zurückgewiesen, die Muslime in Deutschland hätten zu zögerlich gegen religiös motivierte Gewalt Stellung bezogen. Die muslimischen Verbände hätten sich schon in der Vergangenheit "nicht nur intern, auch extern" positioniert, sagte Kizilkaya der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Die vier im KRM organisierten muslimischen Religionsgemeinschaften Ditib, Islamrat, Verband der islamischen Kulturzentren (VIKZ) und der Zentralrat der Muslime (ZMD) haben für Freitag zu einem bundesweiten Aktionstag unter dem Motto "Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht" aufgerufen.

