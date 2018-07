Dresden (AFP) In Sachsen stehen knapp drei Wochen nach der Landtagswahl die Zeichen auf Schwarz-Rot: Der Landesparteirat der Grünen sprach sich am Freitag mit deutlicher Mehrheit gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU aus, wie Landesgeschäftsführer Till Käbsch in Dresden sagte. Als ein großer Knackpunkt habe sich das Thema Braunkohle erwiesen, bei dem es keine Annäherung gegeben habe. Die Grünen fordern einen verbindlichen Einstieg in das Ende des Braunkohleabbaus noch in dieser Legislaturperiode, was die CDU aber ablehnt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.