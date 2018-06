Edinburgh (AFP) Das Vereinigte Königreich bricht nicht auseinander: Bei dem historischen Referendum in Schottland über eine Abspaltung von Großbritannien haben sich die Unabhängigkeitsgegner mit deutlichem Vorsprung durchgesetzt. Premierminister David Cameron kündigte am Freitag an, er werde nun binnen Monaten Gesetze für eine größere Selbstbestimmung in allen vier Teilen Großbritanniens auf den Weg bringen.

