Brüssel (AFP) Russland und die Ukraine setzen in der kommenden Woche ihre Bemühungen fort, unter Vermittlung der EU-Kommission den Streit um Gaslieferungen zu lösen. "Das nächste trilaterale Gas-Gespräch findet nächste Woche Freitag in Berlin statt", teilte die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mit. Das Treffen am 26. September wird wie die vorherigen Runden von EU-Energiekommissar Günther Oettinger geleitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.