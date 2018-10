Paris (SID) - Wegen seines brutalen Kopfstoßes ist der Brasilianer Brandao vom französischen Fußball-Erstligisten SC Bastia von der Liga für sechs Monate gesperrt worden. Das bestätigte der Klub des 34-Jährigen. Demnach kann Brandao, der im August nach dem Punktspiel bei Meister Paris St. Germain (0:2) seinen brasilianischen Gegenspieler Thiago Motta bei einer Rangelei im Spielertunnel durch seine Attacke die Nase gebrochen hatte, frühestens am 21. Februar wieder für Bastia zum Einsatz kommen.

Brandaos Anwalt kündigte Einspruch gegen die Sperre an und forderte erneut ein Spielverbot für lediglich acht Begegnungen. Außer den sportlichen Konsequenzen drohen Brandao allerdings auch strafrechtliche Folgen. Am 3. November muss sich der Südamerikaner wegen vorsätzlicher Körperverletzung in einem Stadion vor Gericht verantworten. Im Falle eines Schuldspruches kann der Stürmer zu Gefängnis oder einer Geldstrafe verurteilt werden.