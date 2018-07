Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss im baden-württembergischen Derby am Samstag beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) ohne Sejad Salihovic auskommen. Der Bosnier leidet immer noch an den Nachwirkungen seiner Fleischwunde am Knie. Die Verletzung hatte Salihovic im zurückliegenden Spiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) erlitten.