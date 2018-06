Hamburg (SID) - Handball-Ikone Heiner Brand hat einen neuen Nebenjob. Der Manager des Deutschen Handballbundes (DHB) und frühere Weltmeister arbeitet ab sofort für den Pay-TV-Sender Sky. Der 62 Jahre alte Ex-Bundestrainer, der sein Team 2007 zum WM-Gold geführt hatte, wird als Experte bei den Übertragungen der Champions League auftreten und am 27. September bei der Begegnung Rhein-Neckar Löwen gegen Montpellier HB debütieren.

"Das ist ein erstklassiges Projekt und ein toller Schritt für den deutschen Handball. Da ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, meine langjährigen Erfahrungen und meinen Blick auf diesen Sport als Sky-Experte mit einzubringen", sagte Brand, dessen Vertrag beim DHB noch bis 2015 läuft.

Sky wird in der kommenden Saison sämtliche 30 Champions-League-Gruppenspiele der drei deutschen Vereine sowie alle Achtel- und Viertelfinalpartien mit deutscher Beteiligung übertragen. Der Saisonhöhepunkt, das Final Four am 30. und 31. Mai 2015 in Köln, zeigt der Bezahlsender ebenfalls live. Brand wird bei allen Heimspielen der deutschen Teams im Einsatz sein.