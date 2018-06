Sanaa (AFP) In Jemen haben die schiitischen Rebellen unter Vermittlung eines UN-Beauftragten Bereitschaft zu einer Waffenruhe signalisiert. "Rebellenchef Abdelmalek al-Huthi hat zwei Vertreter zur Unterzeichnung des Abkommens in den kommenden Stunden oder am Samstag ernannt", sagte einer der Unterhändler am Freitag in der Rebellenhochburg Saada. Details zu der vom UN-Beauftragten Jamal Benomar vermittelten Übereinkunft wurden nicht bekannt. Vertreter der Regierung hatten sich an den Verhandlungen in al-Huthis Hochburg Saada beteiligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.