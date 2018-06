Los Angeles (dpa) - Der Kino-Superheld Liam Neeson (62) hält sich in einigen Dingen für wenig heldenhaft. "Ich bin ein Feigling, wenn es um Höhen geht. Das bin ich einfach", sagte der britische Schauspieler ("Schindlers Liste") dem Promiportal "People.com" am Rande einer Filmpremiere in New York.

"Wir sind doch alle nur Menschen, oder nicht?" Andere hätten vielleicht furchtbare Angst vor Schlangen oder Spinnen - das sei kein Problem für ihn. "Ich hebe Spinnen auf und bringe sie nach draußen", sagte Neeson. "Aber stell mich auf einen Stuhl, um eine Lampe anzubringen oder sowas - und dann Bumms." Neeson war am Mittwoch zur Premiere des Films "A Walk Among the Tombstones" gekommen.