Hamburg (dpa) - Helga verleiht "HELGA!": Schauspielerin Marie-Luise Marjan (74) alias Helga Beimer aus der "Lindenstraße" hat das Hurricane in Scheeßel (Niedersachsen) mit dem Festivalpreis "HELGA!" ausgezeichnet.

"Ich bin dermaßen beeindruckt, dass diese jungen Leute derart unprätentiös feiern, das hat was aus Mutters Stube", sagte sie am Donnerstag bei der Verleihung auf dem Reeperbahnfestival in Hamburg. 15 000 Fans hatten an der Online-Abstimmung teilgenommen und das Hurricane zum "Besten Festival National" gekürt. Im Anschluss gab Marjan gemeinsam mit Bernd Begemann unter großem Applaus den Gassenhauer "Die Nacht ist nicht allein zum schlafen da" zum Besten.

Weitere Preise wurden von einer 56-köpfigen Jury vergeben: Gleich zweimal wurde etwa das "Melt!" in Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) ausgezeichnet, und zwar mit dem Nachhaltigkeitspreis "Bestes Gewissen" sowie mit dem Online- und Social-Media-Preis "Schönste Einsen und Nullen". Den "Besten Live-Auftritt" legte die US-Band Future Islands hin. Der unabhängige Preis wurde nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal vergeben.

