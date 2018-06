Madrid (AFP) Angesichts der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen in seinem Land hat Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy erleichtert auf das Nein der Schotten zur Abspaltung von Großbritannien reagiert. "Wir sind sehr glücklich, dass Schottland bei uns bleibt", sagte er in einer am Freitag verbreiteten Videobotschaft. Der Ausgang des Referendums sei positiv "für die Integration der Europäischen Union".

