Metz (SID) - Jan-Lennard Struff (Warstein) steht beim ATP-Turnier im französischen Metz im Halbfinale. Der 24-Jährige profitierte im deutschen Duell von der Aufgabe Philipp Kohlschreibers, der nach nur 20 Minuten beim Stand von 0:5 nicht weiter spielen konnte. Grund für die Aufgabe des an drei gesetzten Augsburgers waren Schmerzen in der rechten Schulter.

Bei dem mit 485.760 Euro dotierten Hallenturnier bekommt es der Weltranglisten-61. Struff nun mit David Goffin (Belgien/Nr. 8) zu tun, der sich gegen den topgesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 durchsetzte.

Die beiden weiteren deutschen Starter Tobias Kamke (Lübeck) und Benjamin Becker (Orscholz) waren in Metz bereits zuvor ausgeschieden. Kamke unterlag im Achtelfinale Goffin, Becker war am Montag bereits an seiner Auftakthürde Paul-Henri Mathieu (Frankreich) gescheitert.