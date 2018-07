Diepholz (dpa) - Ein junger Autofahrer ist in Niedersachsen in eine Gruppe von Schülern gerast. Der 18-Jährige verletzte bei dem Unfall in Diepholz mindestens sieben Jugendliche. Das Unglück ereignete sich am Morgen an der Bushaltestelle eines Schulzentrums. Eine 17-Jährige kam nach Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der junge Mann flüchtete - die Polizei konnte ihn später stellen. Sie beschlagnahmte das Auto. Notfallseelsorger betreuen die geschockten Schüler, die Zeuge des Unfalls wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.