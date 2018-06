New York (AFP) Der chinesische Onlinehändler Alibaba hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt: Die große Nachfrage katapultierte den Kurs am Freitag an der New Yorker Börse NYSE vom Ausgabepreis von 68 Dollar auf über 90 Dollar. Mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar (19,3 Milliarden Euro) ist die Neuemission der größte Börsengang aller Zeiten.

